Piden 15 años de prisión para un acusado de provocar dos incendios en la antigua prisión de Palma

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (10.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de provocar dos incendios en el interior de la antigua prisión de Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y que se le imponga una orden de alejamiento del inmueble como supuesto autor de un delito de incendio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la noche del 19 de julio de 2024. El procesado prendió fuego de forma intencionada a una maleza que se encontraba debajo de las ventanas de la habitación que ocupaba en la antigua cárcel.

Los bomberos sofocaron las llamas, pero horas después el acusado prendió fuego de nuevo en la misma vivienda. Aunque el foco se extinguió rápidamente, el inmueble se llenó de humo y puso en grave peligro la vida de otro residente.

Según la representante del Ministerio Público, este segundo incendio lo provocó con la intención de que su vecino abandonara la estancia. "Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa", le habría dicho con anterioridad.