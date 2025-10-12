Piden 19 años de prisión para dos miembros de 'Los pelúos' por disparar contra la casa de una miembro de 'Los sheriff'

Archivo - Furgón de la Policía Nacional en el patio de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este miércoles, a las 09.30 horas, a dos miembros de 'Los pelúos' por disparar contra la casa de una integrante de 'Los sheriff' en Palma, para los que la Fiscalía solicita un total de 19 años de cárcel.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, estas dos personas acudieron al domicilio de la mujer --perteneciente al mencionado clan rival-- el 27 de octubre de 2021, a bordo de un vehículo y uno de ellos disparó, al menos en seis ocasiones, contra la puerta de entrada y la fachada de la vivienda, que sabían que estaba habitada por una o varias personas.

Los disparos se realizaron con un arma corta de fuego con cartuchos metálicos de 9x19 mm, pese ninguno de los acusados disponía de licencia o permiso para la tenencia de este tipo de armas.

Por estos motivos, la Fiscalía les acusa de un posible delito de homicidio en grado de tentativa, por el que solicita ocho años de prisión para cada uno de los acusados, y un delito tenencia de armas de fuego, por el que pide un año y seis meses de prisión para cada uno.

Además, se solicita la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del domicilio, lugar de trabajo o lugares frecuentados por la mujer y comunicarse con ella durante diez años. Igualmente, los acusados deberían indemnizar a la víctima con 2.000 por los daños morales causados y el pago de las costas procesales.