Piden 191 años de prisión para una banda dedicada a introducir cocaína y marihuana en Mallorca

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes (09.30 horas) la vista previa para los 21 integrantes de una banda acusados de introducir cocaína y marihuana procedente de la Península en Mallorca.

La Fiscalía solicita penas de prisión que suman un total de 191 años y multas que se elevan hasta los 42,8 millones de euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar al menos entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Durante este tiempo supuestamente se dedicaron a traer importantes cantidades de marihuana y cocaína a Mallorca desde la Península.

Para ello ocultaban la droga en diferentes vehículos que embarcaban en ferri hasta la isla, donde la almacenaban y la distribuían o bien de forma directa a los consumidores o a pequeños traficantes.

La banda estaba liderada por uno de los acusados, quien se encargaba de adquirir los estupefacientes y organizar su entrada en Mallorca coordinando a los conductores de los vehículos que los transportaban.

Por debajo se encontraban otros que se responsabilizaban de la distribución de la droga una vez llegaba a Mallorca, de realizar las transacciones con los proveedores de menor escala, de custodiar los "zulos" y las "guarderías" en las que se almacenaba o de adulterar las sustancias para obtener mayores cantidades y potenciar sus efectos.

En los diferentes registros efectuados en los domicilios de los acusados a finales de junio de 2022 los investigadores incautaron dinero, efectivos usados para el tráfico de estupefacientes y diferentes cantidades de drogas valoradas en 603.956 euros.

También se intervinieron ocho de los vehículos que supuestamente empleaban para trasladar la droga.