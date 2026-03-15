Piden cinco años de prisión al acusado de patronear una patera que llegó desde Ibiza a Argelia en febrero de 2025

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes (09.30 horas) vista previa del juicio contra el acusado de patronear una patera que llegó a Ibiza procedente de Argelia con 15 personas a bordo, dos de ellas menores.

Fiscalía pide que el procesado sea condenado a cinco años de prisión por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2025 cuando, según el escrito de acusación, el acusado condujo la precaria embarcación durante más de 30 horas hasta Ibiza sin cumplir las mínimas medidas de seguridad.

El viaje, según el Ministerio Público, fue preparado por una organización asentada en Argelia y a quien cada ocupante pagó entre 1.000 y 2.000 euros.