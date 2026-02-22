Piden cuatro años de cárcel para un acusado de vender medicamentos no autorizados en España Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (11.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de vender marihuana, éxtasis y medicamentos, algunos de ellos no autorizados en España, en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 5.500 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a 2024, cuando la Policía Nacional le pilló vendiendo estupefacientes a terceras personas.

En el registro de su domicilio encontraron diversas cantidades de marihuana, múltiples pastillas de MDMA y medicamentos como Trankimazin y Lorazepam. También otros Kamagra o Cialyn, que no están autorizados en España.