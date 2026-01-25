Piden cuatro años de prisión para un interno de la cárcel de Palma que fue pillado con drogas dentro de su cuerpo

Archivo - El centro penitenciario de Estremera, a 2 de febrero de 2024, en Estremera, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de intentar vender cocaína y hachís que previamente había ingerido en la cárcel de la capital balear.

La Fiscalía interesa que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 16.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron el 22 de enero de 2025 en el interior de la cárcel de Palma, donde el procesado cumplía condena por otra causa.

Los funcionarios de la prisión detectaron que llevaba en su interior varias bolsas de hachís y cocaína que había ingerido previamente y que, una vez las fuera expulsando, pretendía venderlas al resto de internos.

En total le intervinieron 95 gramos de resina de cannabis, valorados en 653 euros, y 19 gramos de cocaína, con un coste de 5.115 euros en el mercado negro.