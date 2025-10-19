Piden dos años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a su nieta de siete años en Ibiza

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su nieta de siete años en Ibiza.

La Fiscalía solicita que sea condenado a dos años de prisión y que indemnice a la víctima con 30.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar entre el 7 y el 22 de octubre de 2024 mientras el procesado se encontraba de vacaciones en casa de su hija, ubicada en Ibiza.

Aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con su nieta, entonces de siete años, se bañó desnudo frente a la menor, se metió en la bañera con ella, la forzó a realizarle tocamientos de carácter sexual y se metió en su cama.

La menor, quien sufrió angustia y desasosiego por los hechos de los que fue víctima, dejó por escrito alguno de los actos y comentarios sexuales que le dirigió su abuelo.

Posteriormente el procesado confesó los hechos a su hija e hizo lo mismo ante el juez instructor, lo que evitó que la niña tuviera que ser explorada, como se conoce en el argot judicial la testifical de un menor.

Ya ha consignado 3.000 euros de los 30.000 que se le pide en concepto de responsabilidad civil y se ha comprometido a abonar el resto.

Es por ello que el representante del Ministerio Público ha considerado que concurren las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño y pide que sea condenado a dos años de cárcel.