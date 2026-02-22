Piden tres años de prisión para el director de una clínica dental acusado de agredir sexualmente a una trabajadora

Archivo - Fachada de la Audiencia y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) la vista previa del juicio contra el director de una clínica dental de Mallorca acusado de agredir sexualmente a una trabajadora.

La Fiscalía pide que sea condenado a tres años de prisión y que indemnice a la víctima con 25.000 euros por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2025.

Según el escrito de acusación, el director de la clínica dental citó a la trabajadora por un supuesto incidente que había tenido esta con un cliente y aprovechó para agredirla sexualmente.