Pillado circulando a 182km/h en un tramo limitado a 80km/h en Eivissa. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo destinado al servicio público como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, después de ser detectado circulando a 182km/h en un tramo de carretera limitado a 80km/h.

Según ha informado el Instituto armado, los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de agosto durante un dispositivo especial de control de velocidad establecido por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El turismo superaba en más de 100km/h la velocidad máxima permitida en la vía, por lo que los agentes identificar al conductor e instruir las correspondientes diligencias.

Las actuaciones han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente por un presunto delito contra la seguridad vial al superar la velocidad máxima permitida en vías interurbanas.

Esta actuación se enmarca en la intensificación de los controles de velocidad y de la presencia preventiva de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil viene desarrollando en la red viaria de Eivissa.

Ante el elevado volumen de desplazamientos que registra la isla durante la temporada estival, la Guardia Civil ha reforzado los puntos de vigilancia y control con el objetivo de prevenir la siniestralidad, detectar comportamientos de riesgo y mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías.

Desde la Agrupación de Tráfico han recordado que el exceso de velocidad reduce considerablemente el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto y aumenta la gravedad de las consecuencias en caso de accidente.