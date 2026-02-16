Pillado incumpliendo una orden de alejamiento de su expareja al ser parado en un control de bicicletas

Detenido por incumplir una orden de alejamiento de su expareja tres ser parado en un control de biciletas - POLICÍA LOCAL

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente incumplir una orden de alejamiento hacia su expareja tras ser parado en un control de patinetes y bicicletas.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando los agentes pararon al hombre por llevar una bicicleta eléctrica que, al tener una potencia de más de 150W, tiene la consideración de ciclomotor.

Según ha informado la Policía Local, el hombre no tenía licencia de conducción y el vehículo no estaba matriculado, por lo que fue denunciado administrativamente y le retiraron el vehículo.

Al comprobar su identidad, los agentes fueron informados de que el hombre tenía una orden judicial de prohibición de aproximarse a su expareja a una distancia mínima de 500 metros y el domicilio de la mujer se encontraba a menos de 100 metros del lugar donde habían parado al hombre.

El presunto autor admitió tener conocimiento de la orden y manifestó que se había despistado mientras trabajaban. Los agentes lo detuvieron y fue puesto a disposición judicial.