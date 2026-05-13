1086659.1.260.149.20260513121514 Pillan en el aeropuerto de Menorca a dos hombres con seis kilos de marihuana. - GUARDIA CIVIL

MENORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Menorca, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en Ferreries a dos hombres a quienes pillaron seis kilos de marihuana.

La investigación, segú han indicado en un comunicado, comenzó el pasado mes de abril durante una inspección rutinaria de paquetería. Los agentes detectaron tres envíos sospechosos que, tras ser fiscalizados, revelaron un total de seis kilos de cogollos de marihuana.

La sustancia se encontraba distribuida en múltiples paquetes perfectamente envasados al vacío, una técnica habitual para intentar burlar los controles caninos y evitar el olor.

Después del hallazgo, los investigadores centraron sus esfuerzos en identificar a los destinatarios y responsables de la mercancía. Las pesquisas culminaron el pasado 4 de mayo con la localización y detención de dos hombres de 30 y 21 años de edad.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Maó el 5 de mayo, la Autoridad Judicial decretó ingreso en prisión provisional para el varón de 30 años y libertad y medidas cautelares para el joven de 21 años.