Pillan a una conductora que usaba la tarjeta de un fallecido para aparcar en plazas de movilidad reducida

Archivo - Plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Archivo. - UXL - Archivo

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado a una conductora por estacionar un vehículo en una plaza reservada para personas con movilidad reducida en Playa de Palma y utilizar la tarjeta de un titular fallecido.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado 31 de julio en la carretera de s'Arenal, cuando los agentes observaron un coche estacionado en un espacio debidamente señalizado, tanto de forma horizontal como vertical, para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Al requerir la documentación a la conductora para verificar la validez de la autorización exhibida -expedida por el Ayuntamiento de Calvià- los agentes constataron incoherencias en el relato de la implicada respecto a la ubicación del titular de la tarjeta.

A través de las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, se confirmó que el titular del documento había fallecido en agosto de 2023. Asimismo, tras inspeccionar el interior del vehículo, los efectivos localizaron e intervinieron una segunda tarjeta anterior a nombre de la misma persona con la fecha de validez caducada.

Finalmente, la Policía Local retiró los documentos e inició el expediente sancionador correspondiente por infracción a la normativa autonómica en materia de accesibilidad.