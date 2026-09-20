Pillan a un hombre conduciendo sin carné e imputan también a su pareja por prestarle el coche

Archivo - Agente de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre y una mujer después de que ella le prestara su coche a sabiendas de que no tenía carné.

Según han informado en un comunicado, la intervención se llevó a cabo a raíz de una actuación conjunta entre la Policía Comunitaria del distrito Este y la Sala de Atestados.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre, a las 16.35 horas, en las inmediaciones del pasaje de Maneu con la calle del Sindicat.

Una dotación policial adscrita a la Policía Comunitaria del Distrito Este observó a dos individuos cargando una motocicleta siniestrada en el maletero de un turismo.

Ante la sospecha de un posible hecho delictivo, los agentes dieron el alto al vehículo para realizar las comprobaciones pertinentes.

Durante la identificación, el conductor facilitó en un primer momento datos verbales falsos sobre su identidad. Al requerirle la documentación física, exhibió una imagen de su documento de identidad en el teléfono móvil, motivo por el cual fue sancionado por vía administrativa en virtud de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Al verificar sus datos en las bases policiales, los efectivos constataron que el conductor no había obtenido nunca el permiso de conducir.

Asimismo, la motocicleta fue retirada de la vía pública por no tener seguro y el turismo fue trasladado por la grúa al depósito municipal de Sa Riera.

A continuación, en la Sala de Atestados de la Policía Local, la propietaria del turismo y pareja del conductor prestó declaración. Durante la diligencia, la mujer manifestó ser conocedora de que su pareja no poseía carné de conducir y reconoció haberle prestado las llaves del vehículo.

Por estos hechos, se le imputó la condición de investigada no detenida como presunta cooperadora necesaria de un delito contra la seguridad vial.

Ambos implicados, españoles y de 21 años, que no tienen antecedentes policiales, fueron citados para comparecer en calidad de investigados en un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.