Pillan a un motorista conduciendo con un carné falso en Palma

Pillan a un motorista conduciendo con un carné falso. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre de 25 años y nacionalidad venezolana que fue sorprendido con el carné de conducir de otra persona y que, además, era falso.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, alrededor de las 16.22 horas, en la avenida Picasso.

Una dotación de la Unidad Motorizada (UMOT) observó a un conductor que circulaba en una motocicleta sin el casco abrochado. Tras darle el alto para redactar la denuncia, los agentes le pidieron la documentación.

El implicado presentó una licencia que, aunque válida en apariencia, despertó las sospechas de los policías. Tras comprobar el código QR del documento y consultar las bases de datos oficiales, los agentes verificaron que el código correspondía a otra persona.

Además, se detectaron errores técnicos en la codificación del documento que confirmaban la falsedad.

Al ser interrogado por el origen del carné, el conductor dijo que lo había obtenido a través de una página web. Durante la intervención, el hombre presentó una segunda licencia, para otra categoría de vehículos, que sí que era auténtica.

Ante estas evidencias, los agentes intervinieron el documento falso y notificaron al interesado su condición de investigado no detenido. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia.