Pimem califica de "nula" la incidencia de la huelga general en las pequeñas y medianas empresas

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha calificado de "nula" la incidencia de la huelga general entre las pequeñas y medianas empresas, así como entre los autónomos.

La patronal ha subrayado en un comunicado que la huelga "castiga" a las empresas "injustamente", al considerar que "no tiene nada que ver" con un asunto laboral sino con un tema "estructural y endémico" como es la vivienda.

Según el presidente de Pimem, Jordi Mora, el tejido de las pequeñas y medianas empresas ha continuado trabajando "en su gran mayoría". "Es normal, la estructura y los compromisos no permiten dejar el trabajo y por tanto podemos decir, sin saber el grado de acuerdo o desacuerdo en la huelga, que para la gran mayoría de pymes ha sido una jornada normal", ha sostenido.

Desde la patronal han asegurado que entienden la preocupación social y conocen cómo afecta la falta de vivienda a las empresas, pero no comparten la huelga como herramienta de protesta.