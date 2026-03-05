La piscina Marga Crespí estará cerrada los días 9, 10 y 11 de marzo por trabajos de mejora del techo

Archivo - Piscina Marga Crespí - CORT - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piscina Marga Crespí permanecerá cerrada los tres primeros días de la próxima semana --9, 10 y 11 de marzo-- para llevar a cabo trabajos de mejora en el techo de la instalación.

El objetivo de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 11.400 euros, es mejorar la seguridad del equipamiento deportivo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, se instalará una canaleta metálica de protección en el techo de la piscina para reforzar la protección de la piscina.

Para poder ejecutar los trabajos, dado que requieren el montaje de andamios y trabajos en altura, la piscina permanecerá temporalmente cerrada durante los tres días de intervención.