El Pla de Mallorca presenta su Plan Estratégico de Turismo Sostenible con el fin de posicionarse como "paraíso rural"

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pla de Mallorca ha presentado este martes, en La Misericordia, su Plan Estratégico de Turismo Sostenible, que define un horizonte completo hasta 2030 para los 14 municipios integrados en este territorio, con el fin de posicionarse como "paraíso rural".

Los encargados de presentar el Plan Estratégico del Turismo Sostenible del Pla de Mallorca han sido el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y la presidenta de la Mancomunidad del Pla, Joana Maria Pascual.

En rueda de prensa, Mas se ha referido al Plan Estratégico del Turismo Sostenible del Pla de Mallorca, que ha costado cerca de tres millones de euros, financiados por el Consell, como "una oportunidad histórica" para "proteger y potenciar aquellas cosas que hacen de Mallorca un lugar genial para vivir y para visitar", a través de la búsqueda de "un equilibrio" entre "la capacidad de transformar la isla en destino puntero sostenible, con la implementación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)" y "un desarrollo rural equilibrado, que ofrezca oportunidades laborales y mejore la calidad de vida de los ciudadanos" para lo que "es clave la conexión del turismo con otros sectores económicos y el fomento del producto local, creando servicios que atraigan un turismo de mayor calidad".

Por su parte, Pascual ha puesto en valor que, "a pesar de que, el Pla de Mallorca, históricamente no han disfrutado de las mieles del turismo, esto a día de hoy es una gran riqueza" porque ha permitido a la mancomunidad "preservar la esencia de la Mallorca auténtica, aquella que todavía no ha sido contaminada por la saturación". En este sentido, ha recordado que en, el año 2021, los 14 municipios que forman el Pla de Mallorca decidieron unir fuerzas para llevar a cabo una promoción turística "ordenada" de manera conjunta, "poniendo en valor todo lo que es posible ofrecer a quienes vienen a la isla a conocer su historia, tradiciones y cultura". "No queremos un turismo que sea un obstáculo, sino uno que sea respetuoso con el entorno, por es tan importante la búsqueda de un equilibrio", ha subrayado.