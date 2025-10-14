IBIZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza se está ejecutando al ritmo previsto, según ha informado este martes noche, en nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

El Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza, impulsado por la Dirección General de Emergencias este lunes y dirigido por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se está ejecutando según el ritmo previsto gracias a la colaboración y coordinación de todas las administraciones y organizaciones implicadas. Participan las direcciones generales de Emergencias, Recursos Hídricos y Movilidad, el Consell de Ibiza, los ayuntamientos de la isla y también la UME, con una ayuda eficaz.

Uno de los puntos donde la actuación era más necesaria es la carretera de Sant Jordi, la EI-800, que da acceso al aeropuerto de Ibiza. En esta ocasión se ha acumulado un tercio más de agua que la vez anterior, cuando también se inundó por las lluvias del pasado 30 de septiembre. En aquella ocasión se calculó que se habían acumulado tres millones de litros de agua; por tanto, esta vez la cantidad es de aproximadamente cuatro millones. El tráfico en la carretera se restableció durante la madrugada de este martes y se hizo, nuevamente, en tiempo récord. La experiencia reciente y la rápida y eficaz respuesta de la Unidad Militar de Emergencias en la extracción de agua con bombas de gran capacidad lo han hecho posible.

Más allá de haber resuelto de nuevo el problema, desde la Dirección General de Movilidad se trabaja para intentar evitar, en la medida de lo posible, que vuelva a repetirse. Por ello, han comenzado las actuaciones para habilitar un aliviadero alternativo de emergencia que evite la afección a núcleos de población en un escenario de lluvias intensas como las registradas en los últimos días. Igualmente, la Dirección General de Movilidad, Dirección General de Recursos Hídricos y el Ayuntamiento de Sant Josep colaboran para definir una solución definitiva. El consistorio facilitará los datos de escorrentía de las zonas urbanizadas, Movilidad aportará los estudios hidráulicos del proyecto original, y Recursos Hídricos ya ha encargado un estudio integral de toda la cuenca para disponer de la información necesaria que permita adoptar medidas estructurales.

El operativo de emergencia se ha reforzado este martes para asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras, una vez superada la fase más aguda de la emergencia. Los equipos se centran en consolidar las actuaciones realizadas este lunes y garantizar que unas lluvias de intensidad normal no vuelvan a generar problemas en las zonas más sensibles.

Durante la jornada de este martes, los trabajos se concentran en los mismos puntos críticos: el torrente de sa Llavanera, el torrente de Cas Capità y la zona de Platja d'en Bossa, donde continúan las tareas de recuperación de cauces y márgenes, así como la revisión de las infraestructuras afectadas.

Además, se mantiene una situación de vigilancia máxima, ya que el terreno conserva un nivel de humedad elevado --en torno al 45 por ciento--, lo que podría favorecer la acumulación de agua si se produjeran precipitaciones de entre 25 y 30 litros por metro cuadrado.

Por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos, los técnicos se desplazarán nuevamente este miércoles a la isla para dar apoyo y supervisar sobre el terreno los trabajos de recuperación. Paralelamente, se ha iniciado la reparación de la conducción de suministro de Abaqua que discurre desde la desaladora de Santa Eulària hasta el eje central de la isla, afectada por el gran caudal registrado en los últimos días. La reparación comenzará este miércoles si el caudal lo permite, aunque el suministro está garantizado en todo momento.

El Govern destaca la gran coordinación institucional y la colaboración del Consell Insular, los ayuntamientos, la UME, las empresas contratistas y los técnicos que han intervenido desde el primer momento, así como la respuesta ejemplar de la ciudadanía, que ha seguido en todo momento las indicaciones del plan Inunbal.

Finalmente, el Ejecutivo balear mantiene el compromiso de incluir las medidas necesarias en el futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de Ibiza, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir la vulnerabilidad ante episodios meteorológicos extremos.

El Comité Técnico Asesor del Plan Inunbal y del Plan Meteobal ha realizado un nuevo balance este martes por la tarde en Ibiza y ha decidido mantener la Situación Operativa 2 (SO-2) del Plan de Inundaciones en las Pitiusas, mientras que Mallorca pasa a Situación Operativa 0 (SO-0). Aunque la situación se está estabilizando, todavía quedan infraestructuras pendientes de restablecer, por lo que se sigue trabajando con todos los medios disponibles.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología informan que los episodios de lluvias intensas ya han pasado. La situación sigue siendo inestable: se prevén precipitaciones, pero en principio no serán ni intensas ni persistentes. Se tratará de lluvias ocasionales y dispersas que irán disminuyendo a medida que avance el miércoles.

Por este motivo, el Comité Técnico Asesor del Plan Inunbal ha decidido rebajar al nivel amarillo (Índice de Gravedad - 0) la alerta de Protección Civil en todas las Baleares.

Teniendo en cuenta todo esto, el Comité Técnico Asesor volverá a reunirse este miércoles por la mañana para evaluar la situación y plantear acciones de desescalada.