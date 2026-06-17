El plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Palma concluye la insonorización de 129 viviendas

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PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha concluido los trabajos de insonorización de 129 viviendas en el marco de la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico, que cuenta además con otros 421 inmuebles en fase de ejecución.

Según ha informado Aena en un comunicado, estos avances se han dado a conocer este miércoles durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto, donde también se ha aprobado la inclusión de 157 nuevas solicitudes en el plan, a las que se sumarán otras 52 una vez completen la documentación necesaria para su tramitación.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que todavía existe un elevado número de inmuebles cuyos propietarios tienen derecho a acogerse al programa de insonorización, aunque aún no han iniciado los trámites correspondientes. En concreto, se trata de 1.692 viviendas.

Aena ha recordado que las personas interesadas en acogerse al Plan de Aislamiento pueden solicitar asesoramiento a través de la Oficina de Gestión de los Planes de Aislamiento Acústico mediante el número de teléfono 915.903.170 o en el correo electrónico oficina.paa@ineco.com.

La Comisión de Seguimiento Ambiental está integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Govern, el Consell de Mallorca, los ayuntamientos de Palma, Algaida, Santa Eugènia y Sencelles, así como por Aena.

Los integrantes de la comisión han acordado volver a reunirse cuando se registren nuevos avances en la ejecución del plan.