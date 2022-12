Plataforma per la Llengua denuncia que un Guardia Civil exigió a un motorista de Mallorca que le hablase en castellano

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha asegurado, este jueves, que un Guardia Civil exigió a un motorista de Mallorca que le hablase en castellano.

En una nota de prensa, la entidad ha indicado que el incidente tuvo lugar este verano en la carretera de Artà a Capdepera y ha explicado que recibió la queja del motorista, quien aportó también el audio.

Ante ello, Plataforma per la Llengua estudia las acciones legales que deben tomar para "perseguir la actitud discriminatoria del agente y trabajará para defender los derechos lingüísticos del ciudadano".

Según ha relatado el ciudadano, los agentes le comunicaron que debían multarlo porque circulaba a una velocidad inferior a la mínima de la vía y cuando él les respondió en catalán, uno de los agentes le exigió que le hablara en castellano.

En la grabación, el motorista recriminó a los agentes que no podían multarlo porque, a pesar de circular a una velocidad inferior a la máxima, no circulaba por debajo de la mínima permitida, y ellos no tenían ninguna prueba para afirmar lo contrario.

El ciudadano se mantuvo "todo el rato" en catalán y, otra vez, el agente le exigió que cambiara de lengua: "Le estoy pidiendo que me hable en castellano. Por educación", le dijo, y lo voy invitar a abandonar "su mallorquín, por deferencia y educación, cuando alguien le hable en castellano".

El motorista, según Plataforma per la Llengua, le recordó que el catalán es oficial en Baleares y el agente le amenazó con multarle por una "falta de respeto hacia los agentes de la autoridad".