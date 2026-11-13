Una plataforma presenta una queja ante la Sindicatura de Cuentas por las "escandalosas" tarifas de Tirme

Archivo - Planta de Tirme. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'No a la importación de residuos', a través de la Asociación de Vecinos de Son Sardina, ha presentado una queja formal ante la Sindicatura de Cuentas por las "escandalosas" tarifas de la empresa concesionaria del tratamiento de residuos sólidos urbanos de Mallorca, Tirme.

Se trata, ha informado el GOB en un comunicado, de su respuesta a la publicación del informe de control financiero sobre la revisión de la tarifa elaborado por el Consell de Mallorca, que "pone de manifiesto los beneficios estratosféricos de la concesionaria".

El documento, conocido hace unos meses, también hace una valoración "desfavorable" de la concesión y detecta "desequilibrios estructurales, indicios de rentabilidad excesiva e incrementos tarifarios que superan los costes reales del servicio".

La plataforma ha recordado que el Consell de Mallorca ha aportado algo más de 100 millones de euros extraordinarios desde finales de 2023 para contener y regularizar las tarifas, que a su parecer son "escandalosas".

Por todo ello, han pedido que la Sindicatura de Cuentas inste a la institución insular a adoptar las recomendaciones que obran en el citado informe como la revisión del contrato con Tirme, la elaboración de una nueva licitación, la realización de una auditoría independiente, la limitación temporal de los dividendos y la aplicación de un tope conforme al IPC de las amortizaciones.

La plataforma también ha hecho llegar la misma instancia al Govern y al Consell de Mallorca con el objetivo de que ambas instituciones "actúen sin más demora para corregir la situación".

La presidenta de la asociación vecinal y portavoz de la plataforma, Agustina Fernández, ha expresado su "perplejidad e indignación por el hecho de que se haya mirado hacia otro lado ante una situación tan perjudicial para la ciudadanía y que solo beneficia los intereses privados de Tirme".

"Si no se actúa existe un riesgo real de deterioro del servicio y de mayor presión tarifaria sobre los mallorquines. Pedimos que se restituya el interés general y que el Consell de Mallorca haga efectivas las recomendaciones del informe de control financiero sin dilaciones", ha incidido.