Platges de Comte (Eivissa) alcanzó este verano casi tres veces su capacidad de carga física estimada. - IBIZA Y FORMENTERA PRESERVATION

EIVISSA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Platges de Comte alcanzó este verano casi tres veces su capacidad de carga física estimada, según ha denunciado el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation.

En un comunicado, y coincidiendo con el Día Mundial de las Playas, el Observatorio ha presentado los resultados de un estudio piloto sobre el uso y la capacidad de carga de dos playas de la isla con características diferentes como Platges de Comte, de carácter seminatural, y Platja de Santa Eulària, de carácter urbano.

El trabajo de campo, desarrollado del 1 al 4 de agosto de 2026, revela que Platges de Comte registró este verano niveles de ocupación máximos muy superiores a su aforo estimado.

El máximo se alcanzó el 4 de agosto, a las 15.00 horas, con 1.513 personas, casi tres veces su capacidad de carga física estimada en 537 personas.

Platges de Comte cuenta con 4.025 metros cuadrados (m2) de superficie, por lo que su capacidad no llega a 600 personas. En el momento de máxima afluencia, la superficie disponible por usuario se redujo a aproximadamente 2,67 m2 por persona, 4,83 m2 menos de los 7,50 m2 establecidos como referencia.

Los datos indican que los elevados niveles de uso no fueron puntuales. La afluencia media entre semana fue de 1.073 personas, prácticamente el doble de la capacidad estimada, con una disponibilidad de superficie de 3,75 m2 por persona.

Mientras tanto, en Platja de Santa Eulària, la otra playa incluida en el estudio piloto, los resultados fueron muy diferentes. Con 16.688 m2 de superficie, su capacidad física se estima en 2.225 personas.

Allí, el máximo fue de 618 personas, y se registró el 1 de agosto a las 12.00 horas, lo que representa tan sólo el 27,8 por ciento de su capacidad estimada y unos 27,00 m2 disponibles por persona.

"Los resultados muestran situaciones muy diferentes en las dos playas analizadas y, en el caso de Platges de Comte, unos niveles de uso que pueden tener implicaciones tanto para el sistema natural playa-duna como para la experiencia de las personas usuarias. Este primer estudio nos permite empezar a disponer de datos objetivos para conocer mejor la presión que soporta cada espacio y orientar su gestión", han señalado desde el Observatorio de Sostenibilidad.

La metodología empleada se basa en el indicador desarrollado por el Observatorio Socioambiental de Menorca, que establece un mínimo de tres recuentos diarios durante dos días de agosto con buenas condiciones meteorológicas, uno entre semana y otro durante el fin de semana.

Los recuentos incluyeron a las personas presentes tanto en la arena -incluidas las zonas de hamacas- como en la zona de baño.

HASTA 888 VEHÍCULOS ESTACIONADOS

El estudio incorporó también en Platges de Comte el recuento de vehículos, registrándose un máximo de 888 vehículos estacionados entre semana y 756 durante el fin de semana, con un promedio diario de 622.

Los dos aparcamientos próximos a la playa y los restaurantes ocupan en conjunto unos 29.526 m2 de Suelo Rústico Protegido, repartidos entre distintas categorías de protección, y actualmente no cuentan con una regulación específica del estacionamiento.

Por todo ello, el Observatorio ha considerado prioritario dar continuidad al seguimiento y, en aquellas playas donde se detecte de forma recurrente que se sobrepasa la capacidad de carga, valorar medidas adaptadas a cada espacio.