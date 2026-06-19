La plaza del Tub acogerá este sábado la 50ª edición de la Ratapinyada con djs, juegos de mesa y talleres de manualidades

Cartel de la 50ª edición de la Ratapinyada. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado para este sábado la 50ª edición de la Ratapinyada, que se celebrará en la plaza del Tub con sesiones de DJ, juegos de mesa y talleres para aprender a hacer distintas manualidades.

El evento se desarrollará entre las 18.30 horas y las 21.00 horas, con un programa de diversas actividades creativas, musicales y lúdicas, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Para la organización se ha contado con la participación de un grupo de jóvenes que ha programado más de una veintena de actividades gratuitas, pensadas para disfrutar de un espacio de encuentro, participación y ocio saludable.

La Ratapinyada, dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años, ofrece una amplia programación que incluye música de DJ y K-pop, juegos de mesa como Pelusas, Dixit, Virus y Trivial, talleres creativos de maquillaje, pulseras o chapas. También habrá distintas dinámicas y actividades organizadas y dinamizadas por entidades y servicios juveniles.

En cuanto a las entidades colaboradoras, esta 50ª edición ha contado con el apoyo de AECC Baleares, Projecte Home Balears, Energy Control, Associació Asperger Balears, Fundació Aspas, SEO Virot Balears, Shinigamis de Mallorca, Speedcubing Mallorca y el Servei de Dinamització dels Espais Joves.

Además, como cierre de la jornada, se llevará a cabo un sorteo de regalos cedidos por las entidades participantes, con un premio especial de Palma Jump. Para participar en el sorteo, será necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible en la web del Servicio Dinamo.