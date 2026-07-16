El plazo de matrícula de los grados D y E de FP se abre este viernes

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos publicarán este viernes las listas definitivas de las personas admitidas con reserva de plaza y las listas de espera de los estudios que imparten, correspondientes a la primera fase del proceso de admisión y matrícula en los grados D y E de formación profesional para el curso 2026-2027.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, las personas que figuren en las listas definitivas de admitidos deberán formalizar la matrícula en el centro educativo correspondiente los días 17, 20 y 21 de julio de 2026 ya que las personas que hayan obtenido una adjudicación o reserva de plaza y no formalicen la matrícula se entenderá que renuncian a ella y, además, perderán la adjudicación o reserva de plaza de todas las opciones de menor preferencia incluidas en su solicitud, y la plaza se considerará vacante por renuncia.

Una vez finalizado el plazo de matrícula, los centros que dispongan de plazas vacantes en los grados D y E y cuenten con personas en las correspondientes listas de espera deberán adjudicarlas siguiendo estrictamente el orden de la lista hasta agotarlas.

SEGUNDA FASE DEL PROCESO

Una vez concluida la primera fase del proceso de admisión y matrícula, la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa y la Dirección General de Planificación y Gestión Educativas publicarán, a partir del 29 de julio, la relación de vacantes de las enseñanzas de formación profesional en sus respectivas páginas web.

Esta segunda fase del proceso de admisión se desarrollará del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2026, ambos incluidos. En ella podrán participar todas las personas que cumplan los requisitos de acceso a las enseñanzas correspondientes dentro del plazo establecido. En esta fase solo podrán solicitarse plazas en aquellas enseñanzas que dispongan de vacantes y en las que no exista lista de espera.

FP VIRTUAL Y GRADOS C

En cuanto al procedimiento de admisión a los ciclos formativos de formación profesional en modalidad virtual, el plazo de presentación de solicitudes será del 28 de agosto al 10 de septiembre.

En el caso de los grados C (certificados profesionales), tanto la preinscripción, como la matrícula, se gestionarán directamente en los centros educativos que imparten estas enseñanzas.