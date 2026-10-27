El plazo para participar en el autoconsumo compartido del CEIP Sant Jordi se amplía al 9 de noviembre

Archivo - Autoconsumo del CEIP Sant Jordi, de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) - CAIB - Archivo

EIVISSA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado que mantendrá abierto hasta el 9 de noviembre el plazo para solicitar la participación en el autoconsumo compartido del CEIP Sant Jordi, en Sant Josep de Sa Talaia. La convocatoria se dirige a particulares y pequeños negocios con un suministro eléctrico situado en un radio de cinco kilómetros de la instalación.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, el proyecto está gestionado por el Instituto Balear de la Energía (IBE) y permite aprovechar la energía solar generada en la cubierta del centro educativo sin tener que disponer de placas propias ni asumir el coste de su instalación. La energía se comparte a través de la red eléctrica, lo que se refleja en la factura de la luz de los participantes, con compensación de los excedentes.

La instalación tiene una potencia total de 40 kW, de los cuales 13 corresponden al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia y los 27 restantes se destinan a la participación ciudadana. El reparto previsto es de un kW por vivienda y de tres kW por negocio, a pesar de que los locales pequeños con un consumo eléctrico bajo pueden solicitar un kW. La potencia destinada a actividades económicas es de un máximo de nueve kW.

300 EUROS DE AHORRO

La cuota de participación es de 100 euros anuales por kW asignado, con el IVA incluido, y se puede abonar en un único pago o en dos pagos semestrales. Para una vivienda con un kW asignado, la participación puede suponer un ahorro estimado de 300 euros anuales en la factura de la luz. Si la demanda supera la potencia disponible, tienen prioridad los hogares vulnerables. El resto de solicitudes se ordenará según la fecha de presentación de la documentación completa y correcta.

El Govern ha explicado que las personas interesadas pueden consultar las bases y presentar la solicitud a través del formulario disponible en el web del IBE (institutbalearenergia.com) o presencialmente en cualquier Oficina para la Transición Energética. Entre la documentación requerida está el documento de identidad, una factura eléctrica, la ficha catastral del inmueble y la acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria.