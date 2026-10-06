El plazo para pedir ayudas para mantener la actividad agraria y marítima en la Serra de Tramuntana abre el miércoles - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá este miércoles el plazo para solicitar las subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad agraria y marítima de la Serra de Tramuntana.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 1,67 millones de euros y está dirigida a gestores, empresas y entidades que disponen del Distintivo Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial, así como a cooperativas agrícolas, agrarias, ganaderas y forestales, cofradías de pescadores, consejos reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas y asociaciones de productores agroecológicos.

Las ayudas, según ha indicado la institución insular en un comunicado, permiten subvencionar gastos vinculados al desarrollo de la actividad, como actuaciones de prevención y control de enfermedades animales y plagas vegetales, fertilizantes, productos de alimentación animal, semillas y combustible.

Una parte del crédito de la convocatoria tiene carácter extraordinario y está destinada a contribuir a paliar el incremento de los costes de producción derivado del conflicto de Oriente Medio.

La convocatoria también contempla ayudas para actividades de desarrollo e innovación, promoción y formación e inversiones destinadas a la adquisición de maquinaria o a la restauración de elementos etnológicos.

La concesión de las subvenciones se realizará por orden de entrada en el registro del Consorcio Serra de Tramuntana y hasta agotar el crédito disponible, siempre que las solicitudes cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes se abre el 7 de octubre, el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), y permanecerá abierto durante 15 días hábiles.