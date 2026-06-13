El plazo para solicitar la admisión y matrícula en los grados D y E de Formación Profesional abre el próximo martes

Un estudiante de Formación Profesional (FP) - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá el próximo martes, 16 de junio, la primera fase del proceso de admisión y matrícula en las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a los grados D y E para el curso 2026-2027.

En cuanto al grado D, el proceso incluye los ciclos formativos de grado básico, grado medio y grado superior en régimen general, tanto en modalidad presencial como en régimen intensivo. Por su parte, el grado E comprende los cursos de especialización de grado medio y grado superior, tanto presenciales como virtuales.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía telemática hasta el 30 de junio, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

El plazo de matrícula para los estudios en los que se haya obtenido plaza será los días 17, 20 y 21 de julio. Posteriormente, los días 22 y 23 de julio, los centros ofrecerán las plazas vacantes a las personas que se encuentren en lista de espera para que puedan formalizar su matrícula.

A partir del 29 de julio, se publicarán en la página web específica de Formación Profesional las plazas vacantes de todos los ciclos formativos.

La Conselleria recomienda consultar este portal, donde puede encontrarse información detallada sobre la oferta formativa de los grados D y E, el calendario del proceso de admisión y matrícula, las vías de acceso a las enseñanzas de FP en Baleares y un vídeo explicativo sobre el procedimiento.

La segunda fase del proceso de admisión se iniciará el 28 de agosto. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 2 de septiembre, también preferentemente de forma telemática.

Los días 16 y 17 de septiembre se abrirá el plazo de matrícula para las personas que hayan obtenido plaza, y el 21 de septiembre volverán a publicarse las plazas vacantes disponibles.

A partir de ese momento, las personas que no hayan conseguido plaza en ninguna de las fases anteriores deberán dirigirse directamente al centro educativo donde existan vacantes para optar a ellas. Este periodo se extenderá del 6 al 16 de octubre para los grados medio y superior, y del 6 al 30 de octubre para los grados básicos.

En cuanto al procedimiento de admisión a los ciclos de formación profesional en modalidad virtual, el plazo de presentación de solicitudes será del 28 de agosto al 10 de septiembre.

Por otra parte, en el caso de los grados C (certificados profesionales), tanto la preinscripción como la matrícula se gestionarán directamente en los centros educativos que imparten estas enseñanzas.

CHARLAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y ALUMNADO

Con motivo de la apertura del proceso de admisión y matrícula, la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa organizó durante los meses de abril y mayo un ciclo de charlas informativas, tanto presenciales como en línea, dirigidas a familias y alumnado.

El objetivo fue dar a conocer la estructura de la FP, los itinerarios formativos disponibles, las oportunidades de inserción laboral que ofrece esta vía educativa y, especialmente, orientar a las personas interesadas sobre el procedimiento de admisión y matrícula que ahora se inicia.

La directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, ha destacado que estas charlas han sido una herramienta "muy útil" para que las familias y los futuros alumnos puedan tomar decisiones informadas sobre su itinerario académico y profesional.

"El objetivo es facilitar al máximo el acceso a la información en un momento clave como es la apertura del proceso de admisión, para que ningún alumno deje pasar una oportunidad formativa por desconocimiento de los plazos o de la oferta disponible", ha explicado.

En este sentido, la Conselleria ha puesto en valor la "gran acogida" que tuvo la iniciativa, en la que se increibieron más de 3.000 personas.