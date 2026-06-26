El plazo para solicitar las ayudas por la guerra de Irán finalizará el próximo martes

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PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha recordado que el próximo martes 30 de junio finaliza el plazo para presentar solicitudes a las dos líneas de ayudas habilitadas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, con una dotación global de diez millones de euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, una de las convocatorias cuenta con ocho millones de euros destinados a compensar el incremento del coste de los combustibles y de las materias primas.

La segunda línea, dotada con dos millones de euros, está orientada a sufragar el sobrecoste del transporte de mercancías exportadas desde Baleares.

Las empresas de Baleares pueden acceder a estas ayudas, con cuantías variables en función de la isla de residencia, teniendo en cuenta los factores de doble y triple insularidad.

Las ayudas se tramitan mediante un procedimiento con pago anticipado, lo que permite a las empresas recibir el importe de la subvención una vez concedida, sin tener que esperar a la justificación final de los gastos.