El plazo de solicitudes para acceder a las ayudas individualizadas de comedor escolar finaliza el próximo 10 de julio

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PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas individualizadas de comedor escolar destinadas a los alumnos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Baleares finaliza el próximo viernes, 10 de julio.

La Conselleria de Educación y Universidades, según han señalado en un comunicado, destinará diez millones de euros a estas ayudas durante el próximo curso escolar.

Este año, y como novedad, serán beneficiarias directas de estas ayudas las familias monoparentales y las familias de alumnos con una discapacidad igual o superior al 75 por ciento.

Los alumnos matriculados en centros públicos y concertados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica y programas de transición a la vida adulta pueden acceder a esta convocatoria.

El objetivo de esta convocatoria es financiar total o parcialmente el coste del servicio de comedor escolar de los alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del archipiélago, contribuyendo así a compensar desigualdades sociales y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE ALIMENTACIÓN

Por otra parte, La Conselleria de Educación y Universidades convocó el pasado 2 de julio las ayudas individualizadas de alimentación para alumnos de centros públicos de educación secundaria que no pueden beneficiarse del servicio de comedor escolar durante el curso 2026-2027.

El plazo de solicitud de estas ayudas se abrió el viernes 3 de julio y permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre. Las solicitudes podrán presentarse en los centros educativos correspondientes o de forma telemática a través de la sede electrónica de la CAIB.