Luz verde en el pleno del Consell a la propuesta del PSIB para estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20), con la señalización de velocidad máxima a 100 km/h. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PSIB que insta a la realización de un estudio técnico sobre la viabilidad de soterrar la Vía de Cintura de Palma.

La iniciativa ha salido adelante con 25 votos a favor de todos los grupos y cinco votos en contra de Vox.

Uno de los puntos, relativo a las característias del eventual proyecto, se ha aprobado con 14 votos a favor de PSIB, MÉS y El PI, cuatro votos en contra de Vox y 13 abstenciones del PP.

Los socialistas proponen soterrar la Vía de Cintura de Palma para crear un gran corredor verde para unir barrios y crear nuevos servicios y equipamientos.