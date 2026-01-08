Luz verde en el pleno del Consell a la propuesta del PSIB para estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20), con la señalización de velocidad máxima a 100 km/h.
Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20), con la señalización de velocidad máxima a 100 km/h. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: jueves, 8 enero 2026 16:08
   PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PSIB que insta a la realización de un estudio técnico sobre la viabilidad de soterrar la Vía de Cintura de Palma.

   La iniciativa ha salido adelante con 25 votos a favor de todos los grupos y cinco votos en contra de Vox.

   Uno de los puntos, relativo a las característias del eventual proyecto, se ha aprobado con 14 votos a favor de PSIB, MÉS y El PI, cuatro votos en contra de Vox y 13 abstenciones del PP.

   Los socialistas proponen soterrar la Vía de Cintura de Palma para crear un gran corredor verde para unir barrios y crear nuevos servicios y equipamientos.

