El pleno del Parlament aprobará una ley de Vox para pedir la prohibición del burka en espacios públicos

Archivo - La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa en el Parlament - VOX - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament aprobará previsiblemente la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para pedir al Gobierno que prohíba el uso del burka en los espacios públicos.

La iniciativa, similar a una no legislativa que ya se aprobó en la Cámara autonómica a petición del PP, saldrá adelante con los votos de Vox y el PP.

Será en un pleno en el que también se debatirá la toma en consideración de una proposición de ley de Unidas Podemos para dotar al Govern de un mecanismo sancionador con el que perseguir el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda.

La iniciativa legislativa la registró en 2025 la exdiputada de esta formación, Cristina Gómez, que la bautizó como "ley desokupa", según ha señalado el ahora diputado, José María García en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

La proposición de ley pretende modificar la Ley de Vivienda autonómica para incluir el citado mecanismo, con el que también se pretende sancionar el incumplimiento por parte del arrendador de hacerse cargo de los gastos de gestión inmobiliaria.