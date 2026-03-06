La población inactiva aumenta entre las mujeres en Baleares hasta el 56%, según CCOO

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Mujer trabajando en ordenador - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población inactiva de Baleares, que comprende a los mayores de 16 años que ni tienen ni buscan empleo, se situó en 383.000 personas en 2025, de las cuales el 56% eran mujeres, lo que supone un aumento de 3.300 féminas respecto al año anterior, según CCOO.

Además, según ha presentado este viernes el sindicato en el 'Informe Mujer 2026', cuatro de cada diez mujeres cobraron en las Islas en el 2025 menos de 1.580 euros al mes, frente a solo uno de cada cinco hombres.

El sindicato ha advertido que la brecha de género en el mercado laboral persiste, ya que la inactividad continúa siendo mayor entre las mujeres. La secretaria de Trabajo de CCOO en las Islas, Maria Àngels Aguiló, ha señalado que el estudio evidencia que el mercado laboral sigue perjudicando a las mujeres.