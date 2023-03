Podadores de Palma irán a la huelga el lunes y se manifestarán en la plaza de Cort el próximo día 30

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podadores de Palma irán a la huelga indefinida a partir del 20 de marzo y el día 30 del mismo mes se manifestarán en la plaza de Cort a las 10.00 horas, coincidiendo con la celebración del pleno del Ayuntamiento.

Según ha informado en un comunicado CCOO Hábitat, los podadores pertenecen a la empresa UTE Arboricultores de Palma, que tiene adjudicado el Lote 3 de la contrata de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Palma, con un total de 52 personas trabajadoras.

Así han decidido ir a la huelga después de que el acto de mediación celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) acabara sin acuerdo entre las partes este pasado jueves.

Según explica el sindicato, las demandas de los trabajadores son el cumplimiento del convenio colectivo estatal de jardinería, en materia de plus de peligrosidad por días completos a 285 euros al mes y el reconocimiento de categorías por trabajos realizados a 50 euros al mes. En concreto, los atrasos salariales generados por estos incumplimientos ascienden, detallan, a 2.324 euros por peligrosidad a cada trabajador y 850 euros de atrasos, en el caso de las categorías, desde el 1 de enero de 2022.

CCOO ha lamentado que la UTE Arboricultores de Palma no haya "ofrecido nada que mejore las propuestas previas a la convocatoria de huelga, ni que se aproximan al mínimo establecido en convenio".

El sindicato ha explicado también que el Ayuntamiento de Palma, personado en el Tamib, ha manifestado que no debería ser parte en este conflicto. Esto, opinan, "es una clara dejación de funciones". "No sabemos si es por parte del departamento de Parques y Jardines o por parte de los responsables políticos del PSOE, pero en los pliegos de condiciones, que ellos mismos redactaron para las contratas de jardinería, se establece que las empresas contratistas están obligadas a cumplir el convenio colectivo estatal de jardinería".

"Cuando se hace patente que no es así, mediante una huelga motivada por incumplimientos de convenio, el Ayuntamiento de Palma debería intervenir y exigir a las empresas que contratan y a las que pagan una millonada, que cumplan los pliegos y los convenios, no ponerse de perfil y lavarse las manos, como si no fuera su responsabilidad. Y, si no son capaces de hacer cumplir la ley a las empresas que contratan en los servicios públicos, que renuncien a sus responsabilidades y se vayan", ha zanjado CCOO Hábitat.