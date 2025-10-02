Podemos Baleares anima a la ciudadanía a llenar las calles este jueves para exigir libertad inmediata a la flotilla

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Baleares ha animado a la ciudadanía a llenar las calles para mostrar un "rechazo firme al genocidio" contra el pueblo palestino y exigir al Gobierno de España que proteja la Global Sumud Flotilla y reclame a Israel el retorno inmediato de los activistas.

La formación morada ha convocado este jueves, a las 19.00 horas, manifestaciones en todos los pueblos de las Islas para exigir la libertad "inmediata" a la flotilla, según ha informado en un comunicado.

En Palma, también este jueves, Podemos Baleares presentará un escrito al delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, para solicitar al Estado que reclame a Israel el retorno de las activistas y que se garantice su seguridad, así como que el Ejecutivo "condene la ilegalidad del secuestro".

Desde la formación han cargado contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, por su "pasividad" al no haberse pronunciado sobre estos hechos "en línea con el silencio que mantiene desde el inicio del genocidio".

Para Podemos, este "silencio" resulta "especialmente grave" dado que entre las activistas detenidas se encuentra la regidora del Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz. A su criterio, esto "obliga de mantera evidente" al alcalde de Cort a posicionarse.

Así, la concentración de esta tarde también es un llamamiento a "protestar contra unas autoridades instaladas en las instituciones que rehúsan condenar el secuestro ilegal perpetrado por el Estado de Israel".