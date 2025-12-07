La Policía alerta del aumento de estafas relacionadas con criptomonedas y falsas inversiones en Palma

Archivo - La Policía alerta del aumento de estafas relacionadas con criptomonedas y falsas inversiones - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado sobre el incremento de estafas relacionadas con falsas criptomonedas y falsas inversiones en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de este cuerpo policial ha alertado que, en las últimas semanas, se ha detectado un aumento creciente de denuncias relacionadas con estafas de falsas inversiones y criptomonedas inexistentes.

Numerosas personas están siendo víctimas de plataformas fraudulentas que prometen rentabilidades extraordinarias y rápidas, provocando pérdidas económicas que, en muchos casos, alcanzan el total de los ahorros de los afectados, ha explicado. Algunas de las víctimas incluso llegan a solicitar préstamos para invertir, confiando en supuestos asesores que aparentan profesionalidad.

Según la Policía, estas organizaciones delictivas operan con un alto nivel de sofisticación. En concreto, ha detallado, utilizan páginas web muy elaboradas, perfiles falsos en redes sociales y paneles de inversión manipulados para simular beneficios constantes. Además, ha añadido, a menudo presionan a los usuarios para que aumenten la inversión, dificultan la retirada del dinero y emplean identidades falsas o números internacionales para evitar el rastreo.

RECOMENDACIONES ESENCIALES PARA NO CAER EN ESTAS ESTAFAS

Para evitar que los ciudadanos caigan en estas estafas, la Policía Nacional ha ofrecido una serie de recomendaciones, entre las cuales ha destacado la importancia de desconfiar de las rentabilidades garantizadas o excesivamente altas, ya que "ninguna inversión segura ofrece beneficios rápidos o porcentajes fijos elevados".

Además, ha instado a la población a comprobar siempre si la plataforma está registrada oficialmente. Para ello, ha recordado que, antes de invertir, las autoridades recomiendan verificar la fiabilidad de la entidad en los siguientes organismos oficiales: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que permite comprobar si la entidad está autorizada y consultar la lista de advertencias y "chiringuitos financieros"; el Banco de España, para comprobar entidades relacionadas con servicios de pago o actividad bancaria; la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que recoge alertas de todos los reguladores europeos y la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido, ya que es uno de los registros más estrictos, y es útil como referencia de fiabilidad.

"Si una plataforma no aparece en los registros oficiales o figura expresamente en la lista de advertencias, no debe invertirse ni entregar datos personales", ha subrayado.

Otras de las recomendaciones aportadas por la Policía Nacional son evitar invertir bajo presión o urgencia, ya que los estafadores utilizan tácticas de prisa para impedir que la víctima reflexione, y no entregar datos personales o bancarios sin verificar la legitimidad de la empresa, puesto que, ha recordado finalmente, estos datos pueden ser utilizados para suplantaciones o para reforzar el engaño.