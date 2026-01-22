Un policía fuera de servicio detiene a un menor en Palma por intentar robar carne de un establecimiento

Un agente de la Policía Nacional frente a la comisaría de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio ha arrestado a un menor por, supuestamente, tratar de robar unos paquetes de carne de un establecimiento del centro de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la tarde, cuando un policía en prácticas fuera de servicio caminaba cerca del paseo Mallorca y vio a un menor que era perseguido por vigilantes de seguridad, mientras chillaban porque, presuntamente, acababa de robar en un establecimiento, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Ante esta situación, el agente empezó a perseguirle y pudo darle alcance varios metros después, reducirle y retenerle. Al llegar los vigilantes hasta donde se encontraba el agente, estos le explicaron que había tratado de sustraer varios paquetes de carne.

Posteriormente, una patrulla de la Policía Nacional se trasladó hasta la zona para llevar al menor a dependencias policiales, como presunto autor de un delito de hurto.

Tras realizar diversas gestiones en la Jefatura Superior, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que el menor estaba fugado centro de menores.