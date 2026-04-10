La Policía Local incauta 400 kilos de material de venta ambulante ilegal en Playa de Palma

Agentes de varias unidades de la Policía Local de Palma durante un operativo en la Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha incautado este viernes 400 kilogramos de material de venta ambulante ilegal en la zona de la Playa de Palma y ha levantado acta a uno de los vendedores.

Según ha informado ese viernes en un comunicado, la operación ha contado con 15 agentes de varias unidades, entre las que se encontraban la Unidad de Seguridad Integral (USEI), agentes del distrito Litoral, el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) y la Unidad de Drones (Udrop).

Para la intervención, que ha comenzado a las 11.00 horas, se ha empleado un furgón junto con dos vehículos de la USEI, donde se han guardado los artículos requisados, entre los que se encontraban camisetas, sudaderas, complementos y accesorios. Esta actuación se enmarca en la intensificación del control sobre la venta ambulante no autorizada que realiza la Policía Local.

El Ayuntamiento de Palma ha recordado que la ordenanza para el fomento de la convivencia cívica prohíbe la venta ambulante no autorizada de alimentos, bebidas y otros productos, así como la colaboración con estos vendedores o la adquisición de artículos procedentes de actividades ilícitas.