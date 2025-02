Policía Local interpone 54 denuncias por diversas infracciones tras inspeccionar 80 vehículos en tres controles en Palma

Las inspecciones se realizaron en camí de Jesús, Son Roca y en la calle Eusebi Estada

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) de la Policía Local de Palma han interpuesto 54 denuncias por diversas infracciones después de inspeccionar 80 vehículos en tres controles de tráfico que se han realizados en camí de Jesús, Son Roca y en la calle Eusebi Estada.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que la UMOT ha realizado en los últimos días, en el turno de tarde, controles de tráfico en distintos puntos de Palma. En total, se han inspeccionado 80 vehículos e interpuesto 54 denuncias por diversas infracciones.

El primer control se realizó el 3 de febrero en camí de Jesús, donde se inspeccionaron 32 vehículos, detectándose 20 infracciones, de las cuales 11 fueron por ITV caducada, dos por ITV desfavorable, dos por circular con un permiso de conducción no válido en España, una por transportar a un menor sin el sistema de seguridad homologado, otra por carecer de seguro obligatorio, dos a motocicletas por circular con escape libre y una por no llevar chaleco reflectante en patinete eléctrico.

El segundo control tuvo lugar el 4 de febrero en Son Roca, donde se inspeccionaron 25 vehículos y se interpusieron 18 denuncias, de las cuales siete fueron por ITV caducada, dos por circular con un menor sin sistema de seguridad homologado, otras dos por circular con un permiso de conducción no válido en España, dos más por circular sin seguro obligatorio, una a motocicleta por circular con un permiso que no le habilita para ello, otro acta se levantó por tenencia de sustancias estupefacientes, una por circular con un acompañante sin cinturón de seguridad, otra por permiso de conducir suspendido temporalmente al no realizar el curso de reeducación, una más por no realizar la transferencia de vehículo en el plazo establecido y otra por vehículo retirado por carecer de seguro obligatorio.

Finalmente, el tercer control se llevó a cabo el 6 de febrero en la calle Eusebi Estada, donde se inspeccionaron 23 vehículos, denunciándose 16 infracciones, y retirándose cuatro vehículos.

De las 16 infracciones denunciadas en este tercer control policial, una fue por delito de conducir un vehículo sin permiso de conducir, lo que hizo que la Policía Local elaborara un informe penal; otra por una etilometría positiva administrativa (0,59 mg/l), cinco por ITV caducada, tres por circular con un permiso de conducción no válido en España, dos por circular sin seguro obligatorio, una por circular con el permiso de conducir caducado, otra por circular con un acompañante sin cinturón de seguridad, una más por permiso de conducir suspendido temporalmente por no hacer el curso de reeducación y otra por circular con un vehículo dado de baja. Mientras, de los cuatro vehículos retirados por Policía Local, dos fueron por carecer de seguro obligatorio, uno por etilometría positiva y otro por circular con un vehículo dado de baja.

Estos controles son una de las principales medidas preventivas para mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana. Por ello, los agentes de la Policía Local de Palma los seguirán realizando en diferentes horarios y en las vías más conflictivas de la ciudad, siempre atendiendo a las peticiones vecinales.