Policía Local interviene en un accidente donde una conductora dio positivo en alcoholemia tras saltarse un ceda

Vehículo accidentado en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma intervino, el pasado 6 de septiembre a las 08.35 horas, en un accidente de tráfico con heridos en la confluencia de la calle de Sant Leandre con la calle Regalo en el que una conductora dio positivo en alcoholemia después de haberse saltado un ceda el paso.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó las diligencias del siniestro en el que se vieron implicados varios vehículos a causa de una infracción de prioridad de paso.

Según la inspección ocular de la vía, la responsable del accidente, una mujer que circulaba con un turismo por la calle de Sant Leandre, no respetó la señalización horizontal y vertical de ceda el paso. Esto provocó que colisionara contra un cuadriciclo ligero, conducido por una mujer, que circulaba por la vía principal con prioridad.

A consecuencia de este primer impacto, el turismo infractor salió proyectado hacia el margen de la calzada, quedando totalmente encajonado entre un turismo y una furgoneta que se encontraban estacionados, causándoles también graves desperfectos materiales.

Al tomar declaración a las partes en el lugar de los hechos, la víctima explicó a los agentes que circulaba hacia su puesto de trabajo cuando el otro vehículo se saltó la señalización.

La conductora del cuadriciclo ligero sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda por el choque y fue atendida y trasladada por los servicios sanitarios a una clínica privada.

Por su parte, la otra implicada -que viajaba con dos pasajeros más en el turismo y que resultaron ilesos- aseguró a los agentes que sí había frenado y mirado el cruce antes de realizar la maniobra. Sin embargo, al ser sometida a la prueba de etilometría, la conductora arrojó un resultado positivo de 0,32 mg.

Ante estos indicios y el estudio de la trayectoria de los vehículos, se concluyó que la responsabilidad del siniestro recaía sobre la conductora del turismo y formuló las pertinentes denuncias administrativas de acuerdo con el Reglamento General de Circulación, en concreto por no ceder el paso en una intersección señalizada y por conducir superando la tasa permitida de alcohol.