La Policía Local interviene varios puntos de venta ambulante en Son Gotleu y levanta dos actas por venta ilegal - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido varios puntos de venta ambulante en el barrio de Son Gotleu y ha levantado dos actas por venta ambulante no autorizada de género.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la actuación, que respondía a las quejas de los residentes de la zona, se llevó a cabo el pasado viernes en la calle Indalecio Prieto, donde los puntos de venta ocupaban gran parte de la vía pública.

Durante la actuación, los agentes procedieron al decomiso y retirada de los productos y enseres expuestos, que dificultaban el tránsito peatonal y obstaculizaban los accesos.

Esta actuación se suma a los operativos contra la venta ambulante no autorizada desarrollados la pasada semana en las zonas de Playa de Palma y s'Hort del Rei, que se saldaron con la intervención de 11 puntos de venta y la incautación del género expuesto.