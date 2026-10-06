La Policía Local investiga al responsable de un comercio en Playa de Palma por vender productos falsificados

Productos falsificados incautados por la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga al titular de un establecimiento comercial en la calle Cartago, en Playa de Palma, por supuestamente tener a la venta cerca de 200 productos falsificados de ropa y complementos de marcas conocidas.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos sucedieron durante la tarde del 30 de septiembre, cuando una patrulla detectó la exposición al público de productos con indicios claros de vulnerar la legislación de marcas.

Los agentes requirieron al responsable del comercio, un español de 61 años, que presentase la documentación que acreditase la procedencia lícita de los productos. Al no aportar ninguna documentación o licencia, los policías levantaron el acto de intervención e incautó la mercancía.

En total, se intervinieron 198 artículos, de los cuales 53 eran bolsos de imitación pertenecientes a firmas de alta gama; 49 eran equipaciones completas de fútbol, y 66 eran camisetas de fútbol y baloncesto de marcas oficiales.

Los agentes notificaron al responsable del establecimiento la apertura de diligencias penales en calidad de investigado no detenido, quedando a la espera de citación judicial.