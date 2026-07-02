La Policía Local de Palma incorpora dos caballos a su unidad montada. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha incorporado a su unidad montada dos caballos de pura raza española, de seis y cuatro años, que ya se han integrado en el servicio tras completar su proceso de doma y formación, dirigido por los propios agentes de la unidad.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, los animales, llamados Bolero y Sirius, han realizado ejercicios de adaptación al entorno urbano para habituarse al tráfico de peatones, vehículos, ruidos y otros estímulos propios de la ciudad. Las prácticas se han desarrollado en distintos puntos del centro de Palma, como el Parc de la Mar y la plaza de Cort.

Con estas incorporaciones, la unidad montada pasa a contar con nueve caballos.

La unidad montada, una de las más antiguas de Palma y con más de 150 años de historia, desarrolla labores de seguridad ciudadana, participa en actos oficiales e institucionales y organiza actividades divulgativas dirigidas a centros escolares.

Entre estas iniciativas figuran visitas a las instalaciones de la unidad, ubicadas en el bosque de Bellver, donde los estudiantes pueden conocer el trabajo que realizan los agentes y el cuidado que reciben los caballos.