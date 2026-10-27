La Policía Local de Palma intercepta a un conductor ebrio que quintuplicaba el límite de alcohol legal

Prueba de alcoholemia realizada por la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interceptado a un conductor británico de 29 años que circulaba con una tasa de alcoholemia que casi quintuplicaba el límite legal.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves, a la altura del número 180 de la calle Aragón, cuando un conductor alertó a una patrulla que realizaba labores de vigilancia.

El testigo advirtió de que el turismo circulaba de forma errática en dirección a Playa de Palma desde las Avenidas, haciendo zigzags y dando frenazos y acelerones bruscos.

Los agentes se dirigieron al lugar indicado y localizaron el vehículo cuando se incorporaba a la Vía de Cintura. Frente al Estadio Balear, se situaron a su altura e indicaron al conductor que los siguiera hasta la calle Aragón, donde detuvieron el vehículo en un lugar seguro.

Al hablar con el joven, los policías apreciaron claros síntomas de haber consumido alcohol. Además, el conductor encendía repetidamente y sin motivo aparente los intermitentes y acabó reconociendo que había consumido bebidas alcohólicas.

Los agentes sometieron al joven a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,15 miligramos por litro de aire espirado en la primera medición y de 1,25 en la segunda, lo que supone casi quintuplicar el límite legal y superar el umbral penal.

Los policías informaron al joven de que estaba siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la sección de instrucción de guardia del Tribunal de Instancia.