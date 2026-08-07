La Policía Local de Palma interviene cerca de 4.000 artículos en dos dispositivos contra la venta ambulante ilegal. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo esta semana dos dispositivos dirigidos a combatir la venta ambulante ilegal y los delitos contra la propiedad industrial que se han saldado con la intervención de 3.970 artículos, además de la tramitación de diversas actuaciones administrativas y penales.

El primero de los operativos se desarrolló el pasado miércoles en la zona de s'Hort des Rei y Dalt Murada, con un amplio despliegue en el que participaron agentes de la Unidad Setur, agentes en prácticas de esta misma unidad, efectivos de la Unidad de Vigilancia Administrativa y Convivencia (UVAC), la Unidad Motorizada, así como agentes uniformados de las unidades USEI, ECOP y UII, según han indicado en nota de prensa.

Durante la actuación se intervinieron 1.210 objetos, entre los que se encontraban imanes, gafas, bolsos, camisetas, carteras, botellas de agua, pulseras y abanicos, además de varios carros utilizados para el transporte del material.

Asimismo, los agentes elaboraron un informe por un presunto delito contra la propiedad industrial a uno de los vendedores y levantaron un acta por menosprecio.

El segundo dispositivo se llevó a cabo el jueves por la tarde en Playa de Palma, donde los agentes realizaron inspecciones en un total de siete establecimientos comerciales de la zona.

En el marco de estas actuaciones fueron intervenidos 2.760 artículos, distribuidos en 83 bolsas, entre los que destacan camisetas, bolsos y riñoneras, equipaciones deportivas, gafas de sol, gorros y pantalones.

Además, los agentes confeccionaron siete informes por presuntos delitos contra la propiedad industrial. Este segundo operativo contó con un despliegue de 19 agentes, integrado por un mando, siete efectivos de la Unidad Setur y 11 agentes en prácticas.

Estas actuaciones forman parte del trabajo que la Policía Local de Palma desarrolla de manera periódica para combatir la venta ambulante ilegal y la comercialización de productos falsificados, proteger los derechos de propiedad industrial y garantizar la competencia leal entre los establecimientos.