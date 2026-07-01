La Policía Nacional aumenta un 8,1% su plantilla en Baleares - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional aumenta en un 8,1 por ciento su plantilla en Baleares, con la incorporación de 310 policías de las diferentes escalas del cuerpo para engrosar la cantidad de efectivos en el archipiélago.

En total, el catálogo se incrementa en 144 agentes, ya que 166 funcionarios cambian de destino o se jubilan, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, en la que ha destacado que el aumento responde a su compromiso en reforzar la seguridad ciudadana.

En Palma, llegan 113 agentes y 76 abandonan el municipio; en Eivissa, son un total de 80 nuevos funcionarios por los 31 que se van; en Ciutadella y Maó, se incorporan 24 y 53 policías respectivamente y se marchan 12 y 26 policías; y, en Manacor, 40 policías ingresan en la plantilla y 21 han solicitado cambiar de destino.

Por otra parte, aumenta en un 38,5 por ciento los agentes de nuevo ingreso en Baleares respecto al 2025. Un total de 50 agentes juraron el cargo este martes en la Jefatura Superior de Baleares y ya se encuentran prestando servicio en las diferentes unidades de la capital balear.

De la misma manera, más de 148 agentes tomaron posesión en Manacor, Eivissa, Ciutadella y Maó el pasado lunes. En concreto, se incorporaron 29 efectivos en Manacor, 68 en Eivissa, 39 en Maó y 12 en Ciutadella.

Esto supone un aumento de 55 funcionarios de nuevo ingreso en todas las comisarías de Baleares -incrementándose los efectivos en todas ellas- respecto al pasado 2025. En total, se incorporan 198 de nuevo ingreso en el archipiélago.

En la misma línea, a partir del 14 de julio se incorporarán 123 policías en prácticas a las comisarías de las Islas. En Palma, son 70 agentes que reforzarán la plantilla, diez en Manacor, 11 en Ciutadella, 13 en Maó y 19 en Eivissa, números prácticamente idénticos al año pasado.

Durante su proceso de prácticas, se tratará que los policías tengan una visión global de diferentes unidades y competencias, desde la prevención a pie de calle hasta el control de entrada de extranjeros en frontera pasando por la investigación de organizaciones criminales.

La recepción de los agentes de nuevo ingreso en Palma se realizó el pasado martes por el jefe superior de Baleares, José Antonio Puebla, en la que reivindicó el servicio a la ciudadanía al que se deben todos los agentes de la Policía Nacional.

A estas cifras hay que sumar los cerca de 300 efectivos que integran de manera temporal el dispositivo para la Operación Verano, formado por las Unidades de Intervención Policías, Unidades de Prevención y Reacción, agentes de Subsuelo, Brigada Móvil, Guías Canimos, entre otros grupos.