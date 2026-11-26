La Policía Nacional busca a los propietarios de una bici, una cámara y varias herramientas robadas en Palma - POLICÍA NACIONAL
PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional busca a los propietarios de varios objetos que fueron presuntamente robados en un domicilio de Palma este mes de noviembre.
Entre los objetos se encuentran una bici, una cámara de fotos, un bolso, una mochila y diversas herramientas, como un taladro, navajas y cables.
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, que ha pedido ayuda para encontrar a los propietarios, los objetos fueron recepcionados el pasado 13 de noviembre por el Grupo de Robos de la Policía Nacional tras detener a dos hombres como presuntos autores del robo.