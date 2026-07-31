La Policía Nacional detecta un incremento de intentos de extorsión a través de redes sociales

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EIVISSA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Eivissa han detectado un incremento de los intentos de extorsión, en muchos casos también a menores, a través de redes sociales.

Según ha informado este viernes en un comunicado, los hechos suceden cuando a la potencial víctima se le ofrece el intercambio de imágenes o vídeos de contenido sexual explícito en los que se está plenamente expuesto e identificado.

Así, señalan que previamente y por parte del delincuente, ha existido un periodo de captación de la víctima que puede durar semanas con el propósito de tejer una red de confianza. Así, a través del intercambio de mensajes, la víctima llega a creer que la persona que está conociendo a través de RRSS o aplicaciones de mensajería realmente está enamorada o que, al menos, le ofrece la suficiente confianza como para intercambiar fotos de contenido sexual explícito.

Una vez que las imágenes o vídeos están en poder del delincuente amenazan a la víctima con volverlas virales, comenzando con hacerlas llegar a sus familiares y amigos si no se le paga una contraprestación económica que supuestamente detendría su difusión o cualquier otro tipo de exigencias.

En este proceso de extorsión, los delincuentes utilizan elementos de presión psicológica que tendrían especial impacto en la psique de los menores de edad, asegurando a los mismos que, de no pagar, pasarán un infierno social que les puede llevar al suicidio.

La Policía Nacional, desde la Unidad de Participación Ciudadana, ha recordado que nunca se debe pagar a estos delincuentes porque el hecho de hacerlo ya que no solamente no detendrá el delito, sino que les alentará a continuar pidiendo dinero.

Además, en muchas ocasiones estos delincuentes se integran en organizaciones especializadas en este tipo de delitos, por lo que la única actuación aconsejable es denunciar los hechos inmediatamente.

En el momento de la denuncia se recomienda aportar pantallazos de todas las conversaciones mantenidas previa y posteriormente al comienzo del intento de extorsión y, si se tiene alguna duda al respecto, a través de la Unidad de Participación Ciudadana se resolverán las consultas pertinentes.

Igualmente, existen plataformas que ofrecen apoyo, directrices y consejos de actuación ante estos casos, como la plataforma Incibe y el teléfono 017 donde expertos en seguridad digital, legal y psicosocial orientarán a las víctimas.