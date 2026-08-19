La Policía Nacional detiene a dos hombres por robar a bañistas en la playa y huir en un patinete robado. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos jóvenes por supuestamente robar a bañistas en la playa y huir con un patinete robado.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, sobre las 04.30 del pasado domingo, una patrulla del 091 se dirigió a la playa del Peñón en Palma, ya que unos bañistas habían sido víctimas de un robo.

Los agentes se entrevistaron con un joven que comentó que mientras se bañaba en la playa en compañía de una amiga había observado entre la oscuridad una sombra que merodeaba por la zona donde se hallaban sus pertenencias.

El joven salió apresuradamente y sorprendió a un hombre, que huyó a la carrera al advertir su presencia, llevándose sus pertenencias.

En ese instante, persiguió al ladrón, aunque no consiguió darle alcance, porque abandonó el lugar a gran velocidad a bordo de un patinete eléctrico junto a su conductor, que parecía haber estado esperándole en las proximidades para facilitar la huida.

Las patrullas inspeccionaron la zona y localizaron a los presuntos autores a bordo del patinete. Los dos hombres, al detectar la presencia policial, sacaron objetos de los bolsillos y los arrojaron a la zona de rocas con la intención de deshacerse de ellos.

Los agentes recuperaron los objetos lanzados, entre los que se encontraban dos teléfonos de alta gama que pertenecían a las víctimas y que les fueron devueltos, uno de los terminales se rompió al caer contra el suelo. Las víctimas informaron de que les faltaban algunos efectos y que el teléfono estaba en perfecto estado antes del robo.

Los policías nacionales detuvieron a los dos hombres como presuntos autores del hurto. Los agentes comprobaron que el patinete eléctrico en el que viajaban los detenidos había sido denunciado como robado, por lo que fue intervenido para su entrega a su legítimo propietario.