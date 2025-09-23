Policía Nacional detiene a dos menores por violentar tres motocicletas y robar cascos y objetos del interior

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a dos menores por presuntamente violentar tres motocicletas y robar cascos y objetos del interior.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, en la madrugada del martes, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona de Plaza de Toros de Palma, observaron a dos jóvenes manipulando un ciclomotor estacionado en la vía publica por lo que se acercaron a la altura de estos a bordo del vehículo policial.

Advirtiendo la presencia de la patrulla policial, los jóvenes se subieron a un patinete eléctrico que se encontraba junto a ellos y emprendieron la huida en dirección contraria a la circulación, poniendo en peligro la conducción de los demás usuarios de la vía.

La patrulla policial comenzó la persecución de los jóvenes al ver que estos estaban intentado sustraer el ciclomotor. Al seguir a los presuntos autores durante varios minutos, observaron como en un momento dado uno de los menores saltó del patinete y emprendió la huida a la carrera mientras su acompañante continuaba a bordo del mismo alejándose velozmente.

Una de las patrullas pudo observar como el menor que emprendió la huida a la carrera se introducía en un portal que se encontraba abierto. Sin embargo, los agentes lo interceptaron. Al detenerlo, este ejerció una activa resistencia contra los agentes. Le fue intervenido un casco integral de moto en ese momento.

Posteriormente, otra patrulla de la Policía Nacional localizó al otro menor agazapado detrás de una moto aparcada. Tras gestiones con el dueño del ciclomotor que los presunto autores estarían forzando, este informo que el ciclomotor era de su propiedad y que lo había dejada perfectamente aparcado y con el bloqueo puesto en una calle diferente a la que había sido localizado.

En ese momento, los agentes lo encontraron encendido, con las luces puestas y con el cofre portabultos forzado y abierto, así como esparcidos por el suelo varios objetos personales como guantes, una bufanda y dos cascos de moto, que fueron posteriormente entregados a su dueño.

Tras realizar varias batidas por las calle adyacentes al lugar de los hechos, los agentes localizaron otras dos motos que presentaban evidentes signos de forzamiento, encontrándose ambas con los baúles portabultos abiertos. Por ello, se realizaron las pertinentes gestiones con los dueños de las motocicletas para que fueran informados de los trámites a seguir.

Finalmente, los menores fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con fuerza, otro de hurto de uso de vehículo y uno de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.