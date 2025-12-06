La Policía Nacional detiene a dos personas y desmantela una asociación cannábica en Playa de Palma

Un agente de la Policía Nacional junto al local de la zona de Playa de Palma clausurado - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y desmantelado una asociación cannábica que se utilizaba como punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona de Playa de Palma.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que el pasado miércoles se detuvo a un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, por la venta de sustancias estupefacientes en un local, en la zona de Playa de Palma, que se explotaba como asociación cannábica.

La investigación la inició el Grupo II de Estupefacientes, de la Udyco de la Policía en Palma, a raíz de una denuncia anónima. En ésta se exponía que en una asociación cannábica de la ciudad se podría estar vendiendo en su interior derivados cannábicos, entre otras sustancias, y no estaría actuando como una verdadera asociación en el marco de la legalidad. Es decir, podría tratarse de una tapadera.

Los agentes, al tener conocimiento de la información recibida, comenzaron a investigar para esclarecer los hechos. Los policías pudieron cerciorarse que se vendían sustancias estupefacientes, como hachís y marihuana, además de otros derivados de estos. Tras ello, se solicitó una orden de entrada y registro para el pasado miércoles.

En el local, se intervino más de medio kilo de marihuana, más de 100 gramos de hachís, unos 50 'porros', productos derivados del cannabis y dinero en efectivo, fraccionado en diversos billetes. Dentro del establecimiento, se encontraban un hombre y una mujer que, presuntamente, eran los responsables del mismo y, por lo tanto, serían los que estuvieran cometiendo el ilícito penal.

Tras todo ello, finalmente se detuvo a estas dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Además, la autoridad judicial decretó el cierre definitivo del local.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través de antidroga@policia.es o a través de la página web de Policía donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.